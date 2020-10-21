Омурбек Текебаев напомнил Садыру Жапарову об обязанности принесения присяги

Полномочия представителей всех ветвей власти вступают в законную силу только после принесения присяги. Об этом на заседании Жогорку Кенеша напомнил депутат Омурбек Текебаев.

Он отметил, что правительство Садыра Жапарова присягу не принесло.

«По закону только после принесения присяги полномочия кабмина вступают в силу. Почему правительство, которое принимает столь важное решение, не приносит присягу на Конституции? Любое новое правительство в течение двух недель должно это сделать», — сказал Омурбек Текебаев.

Жогорку Кенеш на прошлой неделе утвердил премьер-министра и состав кабмина.