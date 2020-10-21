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Власть

В парламенте предлагают провести референдум. Но он будет незаконным

В парламенте предлагают провести референдум. С таким предложением выступили несколько депутатов на внеочередном заседании Жогорку Кенеша в государственной резиденции «Ала-Арча».

По словам депутата Умбеталы Кыдыралиева, через референдум надо узнать мнение народа по форме правления и количеству депутатов.

«Надо провести референдум и определиться с формой правления. Президент ни за что не отвечает, но фактически управляет государством», — сказал нардеп.

Его поддержали некоторые коллеги, которые считают, что надо сократить число депутатов.

Однако стоит подчеркнуть, что шестой созыв не имеет права назначать референдум. Не может назначить плебисцит и Садыр Жапаров, поскольку он только исполняющий обязанности президента страны. Вопрос референдума может решить депутатский корпус седьмого созыва и законно избранный глава государства.

Напомним, сегодня ЦИК объявила дату повторных выборов в Жогорку Кенеш. Они состоятся 20 декабря 2020 года. Это значит, что голосование пройдет по старым правилам — при необходимости внесения избирательного залога размером 5 миллионов сомов, преодолении 7-процентного порога и с использованием формы № 2.

Ранее предполагалось, что парламент сегодня примет поправки в избирательное законодательство, снизив сумму залога до миллиона сомов и порог хотя бы до 5 процентов. Но Жогоку Кенеш до сих пор не сформировал повестку дня — депутаты спорят.
Ссылка: https://24.kg/vlast/170151/
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