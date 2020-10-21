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Власть

Статус русского языка и финпомощь. Что еще обсудил Садыр Жапаров с послом России

«Кыргызстан, как и прежде, придает важное значение дальнейшему укреплению и наращиванию стратегического партнерства и союзнических отношений с Российской Федерацией», — заявил исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Кыргызстане Николаем Удовиченко.

По его словам, внутриполитическая ситуация в стране стабилизировалась. Вместе с этим активизировалась деятельность всех ветвей власти и государственного аппарата на восстановление социально-экономического положения страны, в том числе подготовки к возможной второй волне пандемии коронавирусной инфекции.

«Здесь хочу отметить особую роль Российской Федерации в стабилизации внутриполитической ситуации в Кыргызстане, включая особую роль спецпредставителя президента России Дмитрия Козака. И как прежде, Россия всегда была и остается надежным стратегическим партнером нашей страны. Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность российской стороне за поддержку в сложный для страны период, связанный с распространением коронавирусной инфекции, в том числе за направление гуманитарной помощи в Кыргызстан», — отметил Садыр Жапаров.

Посол Российской Федерации в Кыргызстане Николай Удовиченко поздравил Садыра Жапарова с назначением на пост премьер-министра. Он подчеркнул, что Россию и Кыргызстан связывают особенно близкие и теплые отношения. Российская сторона заинтересована во взаимовыгодном экономическом сотрудничестве и продолжении языковой политики в Кыргызстане.

«В Кыргызстане реализуется ряд солидных программ. Одним из важных элементов является привлечение дополнительных российских инвестиций, а также акцент на экономическое сотрудничество между странами. Российская Федерация готова оказать содействие в модернизации налоговой системы и ведения системы маркировки прослеживаемости товаров», — отметил посол.

В свою очередь и. о. президента премьер-министр заверил, что в соответствии с Конституцией русский язык останется официальным языком и его статус никто не намерен менять.

Садыр Жапаров попросил увеличить количество учителей русского языка для обучения граждан, проживающих в селах Кыргызстана.

Стороны обсудили вопросы финансовой помощи Кыргызстану, возможного увеличения регулярных рейсов между странами и социально-экономическую ситуацию в стране. Сообщено, что дальнейшую работу межправительственной кыргызско-российской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому, гуманитарному сотрудничеству от кыргызской стороны будет вести первый вице-премьер-министр Артем Новиков. В завершении встречи стороны выразили готовность в продолжении активного диалога для решения актуальных вопросов, стоящих на повестке дня кыргызско-российского сотрудничества.
Ссылка: https://24.kg/vlast/170123/
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