На пост генпрокурора претендует Курманкул Зулушев

Премьер-министр Садыр Жапаров предложил на пост генерального прокурора кандидатуру депутата парламента Курманкула Зулушева. Об этом журналистам сообщил депутат Талант Мамытов.

Жогорку Кенеш сегодня на заседании рассмотрит отставку генпрокурора Откурбека Джамшитова.

«Мне неизвестна причина отставки генпрокурора. И. о. президента Садыр Жапаров предложил на его место Курманкула Зулушева. Мы рассмотрим этот вопрос», — сказал Талант Мамытов.

Ранее сообщалось, что место генпрокурора может занять сам Талант Мамытов.

«У меня нет таких планов. Я не хочу занимать никакой пост. Много работы в законодательной сфере», — сказал Талант Мамытов.