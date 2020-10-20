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Власть

Конфликт в Нагорном Карабахе. Посольство Азербайджана сделало заявление

Посольство Азербайджана в Кыргызстане вновь выступило с заявлением в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе.

Дипмиссия отмечает, что Армения нарушает все принципы гуманитарного права, особенно Женевские конвенции 1949 года и дополнительные протоколы к ним.

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10 октября Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Трехсторонние переговоры глав МИД России, Армении и Азербайджана прошли в Москве и продолжались более десяти часов. Стороны при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ также собирались приступить к переговорам для скорейшего мирного урегулирования карабахского конфликта.

Однако спустя несколько часов с начала действия договоренности о прекращении огня военнослужащие Армении начали обстреливать армейские подразделения и гражданское население Азербайджана. В связи с этим Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики распространило официальное заявление.

Отмечается, что Азербайджан привержен режиму гуманитарного прекращения огня, но оставляет за собой право принять ответные меры для защиты своего гражданского населения и позиций. 

Напомним, 29 сентября власти Армении и Азербайджана объявили о вводе военного положения на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе. В регионе начались столкновения между армянскими и азербайджанскими войсками.
Ссылка: https://24.kg/vlast/169993/
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