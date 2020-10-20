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Власть

Руслан Казакбаев и Петер Буриан обсудили отношения Кыргызстана и Евросоюза

Накануне министр иностранных дел Руслан Казакбаев провел телефонный разговор со специальным представителем Европейского союза по Центральной Азии Петером Бурианом. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

В ходе беседы Руслан Казакбаев проинформировал собеседника о текущей внутриполитической ситуации в Кыргызстане и отметил, что обстановка в стране стабилизировалась, политические процессы вернулись в правовое поле, создана легитимность государственной власти, исполнительные органы продолжают деятельность в своем штатном режиме. Он добавил, что в ближайшее время планируется проведение выборов.

«Выражена просьба рассмотреть возможность оказания помощи на поддержку бюджета КР, а также организации встречи между кыргызской и европейской сторонами по проектам финансовых соглашений. Руслан Казакбаев подчеркнул: Кыргызстан настроен на то, чтобы демократические принципы, в том числе обязательства в рамках двусторонних и многосторонних договоров и соглашений, а также все достигнутые ранее договоренности строго соблюдались кыргызской стороной для недопущения политического кризиса в республике. Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также предстоящие мероприятия на двустороннем и многостороннем уровнях», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/169928/
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