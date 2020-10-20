Посткризисный Кыргызстан. Шесть рекомендаций Садыру Жапарову от Темира Сариева

События прошедших двух недель показали значимость резких изменений в основных политических процессах и их влияние на все сферы жизнедеятельности человека. Ситуация развивалась так стремительно, что сегодня мы имеем новых и. о. президента, спикера Жогорку Кенеша и премьер-министра. В ближайшее время нас также ждут президентские и парламентские выборы.

Сегодня вся власть де-факто установилась в руках премьер-министра, исполняющего обязанности президента Садыра Жапарова.

Это является одновременно и отягчающим фактором, который может привести к узурпации власти, и фактором успеха с учетом мобильности и оперативности принятия политических решений и проведения соответствующих реформ, естественно, при определенных условиях.

Для этого и. о. президента Садыру Жапарову необходимо быть в курсе всех основных политических и социально-экономических процессов и проводить постоянные консультации.

По мнению экс-главы правительства Темира Сариева, можно создать консультативная площадку с непосредственным участием премьер-министра, которая позволит привлечь всех лиц, принимающих решения, и тех, на кого они влияют. Это нужно для ускорения принятия решений и вовлеченности в процесс заинтересованных сторон.

Темир Сариев высказал 24.kg свое видение, как без больших потерь выйти из кризиса. Он остановился только на социально-экономическом направлении.

— Новому руководству страны досталось очень тяжелое наследство — проблемы с бюджетом, вторая волна COVID-19, восстановление экономической и социальной инфраструктуры, инвестиционного климата, ОЗП...

По итогам девяти месяцев 2020 года падение экономики составило, по разным оценкам экспертов, около 6 процентов, переводы мигрантов упали примерно на 8 процентов, курс доллара США подскочил до 81 сома, дефицит бюджета — 15 миллиардов сомов.

Все это необходимо разгребать в срочном порядке. Вся власть сегодня в одних руках, и в случае провала в экономике невозможно будет свалить всю ответственность на других. В этой связи считаю чрезвычайно важным сосредоточиться на решении следующих проблем.

Первое, на что нужно обратить внимание, — это обеспечение стабильности и устойчивости государственного бюджета. На сегодня по итогам девяти месяцев предварительно выпадение доходной части бюджета составляет около 15 миллиардов сомов. То есть государство на эту сумму уже не сможет реализовать свои обязательства. Для повышения доходов бюджета необходимо:

в таможне наладить и сделать объективный и прозрачный учет для искоренения всех существовавших схем, что позволит в короткие сроки увеличить таможенные поступления и доходы бюджета;

в Налоговой службе — через улучшение администрирования увеличить сбор налогов, в том числе подакцизные группы товаров. Правила игры должны быть понятны и доступны всем.

пересмотреть механизмы формирования бюджета с переходом на принципы финансирования результативной деятельности, эффективности расходования средств;

ввести 2-летний мораторий на увеличение расходов государственных органов и внедрить механизм финансирования на основе ресурсного соглашения;

провести переговоры с кредиторами Кыргызской Республики на предмет реструктуризации и списания внешнего долга, в частности наиболее остро стоит вопрос по двусторонним кредитам;

создать специализированную команду и назначить спецпредставителя по взаимодействию с донорским сообществом и реструктуризации государственного долга;

провести донорскую встречу с ключевыми партнерами с целью обращения с просьбой (1) предоставления экстренной помощи и (2) реструктуризации долгов;

Донорам необходимо презентовать оперативный план стабилизации общественно-политической обстановки, поддержки социально-экономической стабильности.

Второе, это восстановление доверия бизнеса и предоставление гарантий безопасности ведения бизнеса.

ввести повышенную уголовную ответственность для лиц, занимающих государственные должности, за допущенные нарушения ими законодательства в сфере защиты частной собственности и инвестиций;

предоставить политические и законодательные гарантии от необоснованного передела и захвата собственности путем законодательного усиления защиты и гарантий собственности;

ввести повышенную уголовную ответственность для лиц, осуществивших посягательство на частную собственность;

проведение ревизии объектов бизнеса и предпринимательства, пострадавших в результате политических событий 5-9 октября 2020 года, с целью оказания государственной поддержки (предоставление льготного финансирования, отсрочки по фискальным обязательствам, отсрочки по кредитным платежам);

в ближайшие полгода проводить ежемесячные встречи с бизнес-сообществом с целью получения оперативной информации и обмена мнениями, то есть через диалог восстановить доверие и показать, что бизнес важен государству;

Финансовую полицию передать в ведение налоговой инспекции, а всем другим правоохранительным органам запретить проверки предпринимателей с целью недопущения их вмешательства в экономическую деятельность хозяйствующих субъектов;

законодательно предусмотреть обеспечение особого режима безопасности для инвестиционных объектов, стоимость которых превышает $10 миллионов;

законодательно инициировать создание Инвестиционного кодекса КР с целью повышения важности и консолидации всех положений об инвестициях;

повысить мандат Агентства по продвижению и защите инвестиций и создать позиции спецпредставителя по инвестициям, имеющего признанный авторитет с целью ведения разъяснительной работы, привлечения инвесторов и сопровождения их на самом высоком уровне (статус вице-премьер-министра);

Третье, это меры по стимулированию отечественного бизнеса:

объявить на ближайшие полгода мораторий на проверки бизнеса фискальными органами;

запустить законодательную инициативу об очередном этапе амнистии капиталов и легализации активов с законодательной гарантией безопасности имущества;

для вывода из тени приоритетных секторов МСБ предлагается поэтапно снизить подоходный налог до 5 процентов и социальные отчисления в размере 10 процентов (текстиль, швейники, сфера услуг и другое);

поддержать предприятия, работающие на экспорт, через выдачу беспроцентных кредитов сроком на шесть месяцев на стоимость отгруженных товаров на экспорт с обеспечением экспортного контроля, что товар отгружен через товарно-транспортные накладные и сумма контракта будет в валюте. Здесь поддерживаются сразу две цели — сами экспортеры и платежный баланс страны через увеличение поступления валюты;

Четвертое, это встреча второй волны коронавируса.

Сейчас необходимо контролировать такие направления, как:

инфраструктурную готовность;

наличие и готовность персонала;

наличие обновленных протоколов лечения;

наличие медицинского оборудования;

наличие медикаментов и препаратов;

наличие чрезвычайных планов локализации эпидемии.

Пятое, это социальная поддержка. Часть населения окажется в крайне сложном социально-экономическом положении. По причине длительной изоляции и снижения деловой активности. Необходимо продумать меры социальной поддержки социально уязвимых слоев населения.

Нельзя допустить голодные бунты.

Шестое, это продовольственная безопасность. Необходимо систематически отслеживать ситуацию с обеспеченностью населения базовыми продуктами питания, медикаментами, товарами каждодневного пользования, энергоресурсами. Существуют риски снижения и задержек поставок.

С этой целью необходимо формирование оперативного штаба или группы по отслеживанию продовольственной безопасности и обеспеченности населения товарами первой необходимости: