Садыр Жапаров просит Нацбанк возобновить трансграничные операции без ограничений

Исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров встретился с председателем Национального банка Толкунбеком Абдыгуловым.

По данным пресс-службы правительства, он представил информацию о деятельности Национального банка, направленной на обеспечение макроэкономической стабильности в стране, устойчивости и безопасности банковской и платежной систем Кыргызстана, а также о ситуации на валютном рынке.

Обсуждены вопросы, касающиеся сглаживания негативных экономических последствий распространения коронавирусной инфекции для населения и субъектов предпринимательской деятельности.

Садыр Жапаров отметил важность сохранения устойчивости финансово-банковской системы, стабильности обменного курса национальной валюты, а также снижения рисков для национальной экономики, складывающихся в связи с распространением коронавируса. Он поручил Национальному банку в связи со стабилизацией ситуации в стране принять меры для своевременного и бесперебойного осуществления платежных и переводных операций по национальным и международным платежным системам, а также возобновления проведения трансграничных операций по системе SWIFT и альтернативным каналам связи без ограничений.