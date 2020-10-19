Исполняющий обязанности президента, премьер-министр Садыр Жапаров провел встречу с министром внутренних дел Уланом Ниязбековым.

По данным пресс-службы правительства, глава правоохранительного ведомства представил информацию о текущей деятельности по обеспечению общественной безопасности граждан. Глава МВД рассказал, что для обеспечения общественной безопасности более тысячи сотрудников милиции осуществляют ежедневное патрулирование в городах и районах республики.

Садыр Жапаров отметил, что кыргызстанцы ждут от органов внутренних дел серьезных результатов в борьбе с преступностью, эффективной работы по обеспечению правопорядка и общественной безопасности. И. о. президента признал, что в адрес МВД есть много критики от кыргызстанцев.

«Несмотря на рост критики общественности в адрес органов внутренних дел, МВД должно продолжать вести открытую и прозрачную работу. Она должна быть направлена в первую очередь на повышение ответственности сотрудников милиции перед обществом. Мы должны добиться, чтобы граждане вновь относились с доверием к сотрудникам милиции», — сказал Садыр Жапаров.

Пресс-служба кабмина отмечает, что Садыр Жапаров поставил перед МВД ряд конкретных задач. Однако не сообщается, какие конкретные задачи поставлены перед Уланом Ниязбековым.