Страны Центральной Азии и Россия расширяют сотрудничество. По каким направлениям

Страны Центральной Азии и Российская Федерация расширяют сотрудничество по восьми направлениям. Решение принято на третьей встрече министров иностранных дел стран региона и РФ. Кыргызстан представлял глава внешнеполитического ведомства Руслан Казакбаев.
Встреча состоялась в формате видеоконференции.
Как сообщили 24.kg в МИД КР, стороны выступили с совместным заявлением, в котором рассказали, в каких направлениях будет развиваться их сотрудничество.
Основные направления:
- Политика и дипломатия — организация постоянных консультаций на разных уровнях между дипломатическими ведомствами стран.
- Торговля — наращивание товарооборота.
- Транспорт — минимизация затрат и дополнительной нагрузки.
- Защита окружающей среды.
- Энергетический сектор — обмен опытом и технологиями.
- Обеспечение стабилизации эпидемиологической обстановки.
- Миграции — создание комфортных условий для иностранных рабочих.
- Гуманитарная сфера — развитие многокультурных связей, а также проведение ежегодного фестиваля «Душа Евразии» в каждой стране по очереди.