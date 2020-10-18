Страны Центральной Азии и Россия расширяют сотрудничество. По каким направлениям

Страны Центральной Азии и Российская Федерация расширяют сотрудничество по восьми направлениям. Решение принято на третьей встрече министров иностранных дел стран региона и РФ. Кыргызстан представлял глава внешнеполитического ведомства Руслан Казакбаев.

Встреча состоялась в формате видеоконференции.

Как сообщили 24.kg в МИД КР, стороны выступили с совместным заявлением, в котором рассказали, в каких направлениях будет развиваться их сотрудничество.

Основные направления: