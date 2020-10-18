10:33
USD 81.80
EUR 95.74
RUB 1.05
Власть

Страны Центральной Азии и Россия расширяют сотрудничество. По каким направлениям

Страны Центральной Азии и Российская Федерация расширяют сотрудничество по восьми направлениям. Решение принято на третьей встрече министров иностранных дел стран региона и РФ. Кыргызстан представлял глава внешнеполитического ведомства Руслан Казакбаев.

Встреча состоялась в формате видеоконференции.

Как сообщили 24.kg в МИД КР, стороны выступили с совместным заявлением, в котором рассказали, в каких направлениях будет развиваться их сотрудничество.

Основные направления:

  • Политика и дипломатия — организация постоянных консультаций на разных уровнях между дипломатическими ведомствами стран.
  • Торговля — наращивание товарооборота.
  • Транспорт — минимизация затрат и дополнительной нагрузки.
  • Защита окружающей среды.
  • Энергетический сектор — обмен опытом и технологиями.
  • Обеспечение стабилизации эпидемиологической обстановки.
  • Миграции — создание комфортных условий для иностранных рабочих.
  • Гуманитарная сфера — развитие многокультурных связей, а также проведение ежегодного фестиваля «Душа Евразии» в каждой стране по очереди.
Ссылка: https://24.kg/vlast/169756/
просмотров: 700
Версия для печати
Материалы по теме
Министр иностранных дел Руслан Казакбаев принял посла Азербайджана в Кыргызстане
Кыргызстан остается привержен международным обязательствам
Руслан Казакбаев и Сергей Лавров обсудили текущую ситуацию в Кыргызстане
Россия приостанавливает финансовую помощь Кыргызстану. До стабилизации ситуации
Садыр Жапаров: Россия остается нашим стратегическим партнером
Уголовное дело об избиении кыргызстанцев в Хабаровске закрыто
ООН считает представителем конституционной власти Сооронбая Жээнбекова
В РФ упростили получение гражданства для иностранцев, имеющих детей-россиян
На зарубежных избирательных участках на 9.00 проголосовали 535 человек
Увеличение количества регулярных авиарейсов в Россию зависит от эпидситуации
Популярные новости
Где милиция? Часть митингующих со&nbsp;Старой площади направилась к&nbsp;госрезиденции Где милиция? Часть митингующих со Старой площади направилась к госрезиденции
Президент Кыргызстана ушел в&nbsp;отставку Президент Кыргызстана ушел в отставку
Камчыбек Ташиев рассказал, что будет с&nbsp;Алмазбеком Атамбаевым Камчыбек Ташиев рассказал, что будет с Алмазбеком Атамбаевым
Исполняющим обязанности президента Кыргызстана станет Канат Исаев Исполняющим обязанности президента Кыргызстана станет Канат Исаев
Бизнес
Лови момент! Скидки и&nbsp;бонусы в&nbsp;центрах продаж и&nbsp;обслуживания MegaCom Лови момент! Скидки и бонусы в центрах продаж и обслуживания MegaCom
Как суды и&nbsp;следователи российского бизнесмена &laquo;кошмарят&raquo; Как суды и следователи российского бизнесмена «кошмарят»
Почему пульсоксиметр должен быть в&nbsp;каждой аптечке и&nbsp;где его купить? Почему пульсоксиметр должен быть в каждой аптечке и где его купить?
Инициатива ЕС-ACTED в&nbsp;сфере туризма способствует процветанию Центральной Азии Инициатива ЕС-ACTED в сфере туризма способствует процветанию Центральной Азии
18 октября, воскресенье
10:14
Вторая волна COVID-19: волонтеры объявляют сбор помощи медучреждениям Вторая волна COVID-19: волонтеры объявляют сбор помощи...
09:43
Институт русского языка создан при Кыргызско-Российском Славянском университете
09:25
Страны Центральной Азии и Россия расширяют сотрудничество. По каким направлениям
09:00
Температурные рекорды. Самым теплым было 18 октября 2002 года
08:57
Скончался писатель, соавтор Кыргызской энциклопедии Качкыналы Сыдыгалиев
17 октября, суббота
22:55
Австралийские пожарные снялись для календаря 2021 года. С котиками — и не только
22:18
Названы смартфоны, которые взрываются чаще всего
21:43
27 процентов людей готовы завести роман с роботом
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 18 октября: без осадков и тепло