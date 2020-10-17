Рокировки в Финполе: Эмиль Жамгырчиев уволен, Сагынбек Абдылдаев вернулся в замы

Назначенный главой Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями распоряжением премьер-министра Садыра Жапарова Сагынбек Абдылдаев вернулся на должность заместителя главы ведомства. Об этом 24.kg сообщили в аппарате и. о. президента.

Второй замглавы Финпола Эмиль Жамгырчиев отправлен в отставку и будет находиться в распоряжении кадров.

Сегодня стало известно, что председателем Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями стал Сыймык Жапыкеев.

В аппарате правительства и аппарате и. о. президента не стали комментировать кадровую рокировку последних дней.

13 октября Сагынбека Абдылдаева представили аппарату и коллективу ведомства как нового руководителя ГСБЭП. Сегодня в Финполе представили другого нового главу.