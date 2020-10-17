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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Аида Исмаилова указала на недостаточную работу по борьбе с коронавирусом

В Министерстве здравоохранения прошло онлайн-совещание с участием вице-премьер-министра Аиды Исмаиловой с координаторами по здравоохранению в областях и руководителями организаций здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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По ее данным, координаторы доложили об общей ситуации в республике по COVID-19, по обеспеченности средствами индивидуальной защиты и лекарственными средствами.

Отмечен высокий рост заболеваемости в Ошской и Баткенской областях, в Бишкеке, а также увеличение случаев заражений среди медработников. В ходе совещания также отметили массовое скопление людей без соблюдения противоэпидемиологических мер с последующим инфицированием с учетом двухнедельного инкубационного периода COVID-19.

Аида Исмаилова отметила, что все руководители дают информацию о достаточном обеспечении СИЗ, медоборудования, лекарств, однако, по поступающей к ней информации, имеются недостатки.

«Вы все говорили на заседаниях штаба, что у вас всего достаточно, а теперь представляете другую информацию. За представление недостоверной информации ответственные лица будут отвечать. Очень большое внимание прошу обратить на лечение пациентов, так как растет число летальных случаев от вируса. Растут случаи инфицирования среди медицинских работников. Я требую усилить работу по инфекционному контролю. Если СИЗ достаточно, а обучение проводятся в онлайн-режиме и с выездом специалистов, то почему заражаются медики?» — отметила Аида Исмаилова.
Ссылка: https://24.kg/vlast/169718/
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