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Власть

Руслан Казакбаев пригласил главу МИД Азербайджана посетить Кыргызстан

Министр иностранных дел Руслан Казакбаев принял дуайена дипломатического корпуса — посла Азербайджана в Кыргызстане Гидаята Оруджева.

Во время встречи стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе активизации политического диалога, а также реализации конкретных проектов в социально-экономической сфере.

В частности, отмечена важность возобновления работы по завершению строительства Парка дружбы Кыргызстана и Азербайджана и общеобразовательной школы имени Гейдара Алиева в Бишкеке.

Кроме того, Руслан Казакбаев пригласил министра иностранных дел Азербайджана посетить КР с официальным визитом.
Ссылка: https://24.kg/vlast/169680/
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