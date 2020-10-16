Руслан Казакбаев пригласил главу МИД Азербайджана посетить Кыргызстан

Министр иностранных дел Руслан Казакбаев принял дуайена дипломатического корпуса — посла Азербайджана в Кыргызстане Гидаята Оруджева.

Во время встречи стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе активизации политического диалога, а также реализации конкретных проектов в социально-экономической сфере.

В частности, отмечена важность возобновления работы по завершению строительства Парка дружбы Кыргызстана и Азербайджана и общеобразовательной школы имени Гейдара Алиева в Бишкеке.

Кроме того, Руслан Казакбаев пригласил министра иностранных дел Азербайджана посетить КР с официальным визитом.