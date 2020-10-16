Камчыбек Ташиев намерен выйти из партии «Мекенчил». Об этом глава ГКНБ заявил на пресс-конференции.

По словам Ташиева, он намерен исполнять свои обязанности в соответствии с законом.

«Я откажусь от партийной принадлежности. Прекращу деятельность в компаниях, где у меня имеются какие-то доли и активы. Надеюсь, что моя увлеченность в борьбе с коррупцией и бандитизмом поможет государству», — сказал он.

Напомним, что исполняющий обязанности президента премьер-министр Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня подписал указ о назначении лидера партии «Мекенчил» Камчыбека Ташиева председателем ГКНБ.