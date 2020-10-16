Новый глава ГКНБ рассказал, от чего все беды в Кыргызстане

Никакой контрабанды на границе не будет. Об этом на пресс-конференции заявил председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.

По его словам, все беды в Кыргызстане от контрабанды и коррупции.

Глава ГКНБ также сообщил, что все коррупционеры, которые сидят, или те, кто будет привлечен к ответственности, заплатят государству больше, чем своровали.

«Коррупционеры должны платить государству в разы больше. Если они попадут к нам, то за 10 миллионов государство возьмет с него гораздо больше. Раньше миллион отдавал судье, еще один — третьим лицам, а 5 миллионов оставлял себе. Теперь такой практики не будет. Все, что мы найдем, отдадим в госбюджет», — сказал Камчыбек Ташиев.