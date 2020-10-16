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Власть

Глава МИД переговорил с послом США в Кыргызстане

Состоялась видеоконференция министра иностранных дел Кыргызстана Руслана Казакбаева с послом США в КР Дональдом Лу. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства. 

Стороны обменялись мнениями по актуальным направлениям и перспективам двустороннего сотрудничества. Руслан Казакбаев отметил важность скорейшего пересмотра американской стороной введенных ранее визовых ограничений в отношении граждан Кыргызстана ввиду проделанной сторонами активной работы в этом направлении. Подчеркнута необходимость работы по либерализации визового режима для кыргызстанцев.

Достигнута договоренность о сотрудничестве в вопросах содействия КР в преодолении сложной экономической и эпидемиологической ситуации, технической помощи в подготовке к проведению парламентских и президентских выборов в стране.

Стороны сошлись во мнении о необходимости сотрудничества в вопросах общественной и продовольственной безопасности, борьбы с коррупцией, повышения эффективности пополнения государственного бюджета за счет таможенных сборов, а также о продолжении совместной работы по поиску и возврату в Кыргызстан незаконно вывезенных активов. Для этих целей стороны договорились активизировать двусторонние консультации.
Ссылка: https://24.kg/vlast/169664/
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