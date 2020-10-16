Китай просит обеспечить безопасность своих граждан в Кыргызстане

Министр иностранных дел Руслан Казакбаев принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Китая в Кыргызстане Ду Дэвэнь. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что на встрече Руслан Казакбаев информировал посла о внутриполитической ситуации в КР и заметил, что сейчас положение в стране постепенно стабилизируется путем возвращения политических процессов в правовое русло. Правительство, все государственные и административные органы работают в штатном режиме, уделяя приоритетное внимание сохранению стабильности, недопущению дальнейшей эскалации в обществе и восстановлению экономики.

Китайский дипломат передала устное поздравление от члена Государственного совета, министра иностранных дел КНР Ван И Руслану Казакбаеву в связи с назначением министром иностранных дел. Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам кыргызско-китайского сотрудничества, обсужден ход реализации ранее достигнутых договоренностей между странами.

Руслан Казакбаев подтвердил приверженность кыргызской стороны соблюдению преемственности в развитии дружественных и добрососедских отношений с Китаем, а также своим международным обязательствам путем строгого выполнения всех ранее подписанных Кыргызстаном двусторонних и многосторонних договоров и соглашений.

Особое внимание уделено совместной борьбе с распространением пандемии коронавирусной инфекции.

Посол КНР обратилась с просьбой оказать содействие в обеспечении безопасности китайский компаний и граждан, работающих на территории КР. В частности, китайская сторона выразила серьезную озабоченность по вопросу обеспечения безопасности китайской золотодобывающей компании Full Gold Mining в Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области и китайского предприятия по производству пластика и кабеля в Каинды Панфиловского района Чуйской области.

Министр иностранных дел особо отметил, что правительство примет необходимые меры по обеспечению безопасности иностранных компаний и предприятий, а также граждан других государств, осуществляющих трудовую деятельность в КР.

Руслан Казакбаев предложил в ближайшее время организовать круглый стол с участием китайских предприятий и компаний, заинтересованных министерств, ведомств и представителей частных структур Кыргызстана для обсуждения и принятия превентивных мер по устранению имеющихся проблем, обеспечению безопасности иностранцев, созданию благоприятных условий для деятельности СП и защите инвестиций.

«Стороны выразили готовность к продолжению активного практического взаимодействия на всех уровнях для дальнейшего укрепления двусторонних отношений всестороннего стратегического партнерства между Кыргызстаном и Китаем», — говорится в сообщении.