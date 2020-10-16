18:55
USD 80.70
EUR 94.46
RUB 1.04
Власть

Китай просит обеспечить безопасность своих граждан в Кыргызстане

Министр иностранных дел Руслан Казакбаев принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Китая в Кыргызстане Ду Дэвэнь. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что на встрече Руслан Казакбаев информировал посла о внутриполитической ситуации в КР и заметил, что сейчас положение в стране постепенно стабилизируется путем возвращения политических процессов в правовое русло. Правительство, все государственные и административные органы работают в штатном режиме, уделяя приоритетное внимание сохранению стабильности, недопущению дальнейшей эскалации в обществе и восстановлению экономики.

Китайский дипломат передала устное поздравление от члена Государственного совета, министра иностранных дел КНР Ван И Руслану Казакбаеву в связи с назначением министром иностранных дел. Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам кыргызско-китайского сотрудничества, обсужден ход реализации ранее достигнутых договоренностей между странами.

Руслан Казакбаев подтвердил приверженность кыргызской стороны соблюдению преемственности в развитии дружественных и добрососедских отношений с Китаем, а также своим международным обязательствам путем строгого выполнения всех ранее подписанных Кыргызстаном двусторонних и многосторонних договоров и соглашений.

Особое внимание уделено совместной борьбе с распространением пандемии коронавирусной инфекции.

Посол КНР обратилась с просьбой оказать содействие в обеспечении безопасности китайский компаний и граждан, работающих на территории КР. В частности, китайская сторона выразила серьезную озабоченность по вопросу обеспечения безопасности китайской золотодобывающей компании Full Gold Mining в Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области и китайского предприятия по производству пластика и кабеля в Каинды Панфиловского района Чуйской области.

Министр иностранных дел особо отметил, что правительство примет необходимые меры по обеспечению безопасности иностранных компаний и предприятий, а также граждан других государств, осуществляющих трудовую деятельность в КР.

Руслан Казакбаев предложил в ближайшее время организовать круглый стол с участием китайских предприятий и компаний, заинтересованных министерств, ведомств и представителей частных структур Кыргызстана для обсуждения и принятия превентивных мер по устранению имеющихся проблем, обеспечению безопасности иностранцев, созданию благоприятных условий для деятельности СП и защите инвестиций.

«Стороны выразили готовность к продолжению активного практического взаимодействия на всех уровнях для дальнейшего укрепления двусторонних отношений всестороннего стратегического партнерства между Кыргызстаном и Китаем», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/169631/
просмотров: 194
Версия для печати
Материалы по теме
Руслан Казакбаев встретился с послом Туркменистана в Кыргызстане
Руслан Казакбаев принял посла Казахстана в Кыргызстане Кайрата Нурпеисова
Новый глава МИД принял посла России в Кыргызстане
Российские аналитики дали расклад по внешнему долгу Кыргызстана
Электронная коммерция и информационные технологии: президент о приоритетах
Кыргызстан просит Китай смягчить нагрузку внешнего долга на бюджет страны
При помощи селфи скоро можно будет диагностировать болезни сердца
Китай готов предоставить Кыргызстану национальную вакцину от коронавируса
В Китае распространяется новый вирус: 60 человек заболели, 7 — умерли
В Китае молния ударила прямо в небоскреб: выбило все стекла здания
Популярные новости
Где милиция? Часть митингующих со&nbsp;Старой площади направилась к&nbsp;госрезиденции Где милиция? Часть митингующих со Старой площади направилась к госрезиденции
Заявления Садыра Жапарова&nbsp;&mdash; это правовая анархия Заявления Садыра Жапарова — это правовая анархия
Президент Кыргызстана ушел в&nbsp;отставку Президент Кыргызстана ушел в отставку
Садыр Жапаров провел первое совещание и&nbsp;раздал поручения. Выполнять некому Садыр Жапаров провел первое совещание и раздал поручения. Выполнять некому
Бизнес
Как суды и&nbsp;следователи российского бизнесмена &laquo;кошмарят&raquo; Как суды и следователи российского бизнесмена «кошмарят»
Почему пульсоксиметр должен быть в&nbsp;каждой аптечке и&nbsp;где его купить? Почему пульсоксиметр должен быть в каждой аптечке и где его купить?
Инициатива ЕС-ACTED в&nbsp;сфере туризма способствует процветанию Центральной Азии Инициатива ЕС-ACTED в сфере туризма способствует процветанию Центральной Азии
Открытие отделения &laquo;Халык Банка&raquo; в&nbsp;Таласе Открытие отделения «Халык Банка» в Таласе
16 октября, пятница
18:55
Камчыбек Ташиев: Я дам поручение найти и задержать Райымбека Матраимова Камчыбек Ташиев: Я дам поручение найти и задержать Райы...
18:47
Китай просит обеспечить безопасность своих граждан в Кыргызстане
18:39
Снизить избирательный порог и залог. В ЖК поддержали поправки в закон о выборах
18:30
17 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:24
Судьям пригрозили персональной ответственностью за незаконные решения