Чык эшикке и собирайте кизяк. Фразы президентов, вошедшие в обиход кыргызстанцев

Накануне в государственной резиденции «Ала-Арча» на заседании парламента Сооронбай Жээнбеков официально сложил с себя полномочия президента Кыргызстана. Депутаты проводили его аплодисментами.

24.kg решило напомнить кыргызстанцам фразы экс-главы государства, которые стали крылатыми и ушли в массы.

Сооронбай Жээнбеков почти в каждом своем выступлении перед народом использовал слова «соотечественники» и «цифровизация». Потому что единство народа и новые технологии были одной из главных задач, которые он стремился реализовать. Многим запомнилось выступление экс-президента в Москве на открытии памятника Чингизу Айтматову. Он не смог вспомнить стихотворение Александра Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный».

Сначала он сказал: «К нему не зарастет...», затем «К нему не зарастет людская тропа». В оригинале звучит так: «К нему не зарастет народная тропа». Сооронбая Жээнбекова можно понять и простить. Это было его одним из первых публичных выступлений при большом скоплении людей. Он волновался. И это нормально для любого человека.

Но крылатой фразой, которая разлетелась по соцсетям и пошла в народ, конечно, стала фраза Сооронбая Жээнбекова еще на посту премьер-министра. Он высказался на заседании правительства в адрес замдиректора Госагентства архитектуры и строительства Алмазбека Абдыкарова.

Чиновники обсуждали вопрос ликвидации стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций на юге республики. Во время выступления чиновника премьер прервал его и начал задавать вопросы, на которые Алмаз Абдыкаров не смог ответить.

Чык эшикке! (Выйди вон!) Сооронбай Жээнбеков, 20.06.2017.

25 декабря 2019 года Сооронбай Жээнбеков проводил итоговую пресс-конференцию для СМИ. Один из журналистов спросил главу государства о коррупции на таможне и о бывшем замглавы ГТС Райымбеке Матраимове. Президент потребовал факты от журналистов. Эта фраза также вошла в обиход кыргызстанцев.

Дайте факты! Я говорю, если что-то знаете, приходите и дайте информацию. Помогите следствию. Если вы сказали, надо же еще юридически подкрепить. Сооронбай Жээнбеков, 25.12.2019.

Помимо этого, громкая фраза с той же пресс-конференции «На таможне с 90-х годов таких раимов сотни», тоже запомнилась народу.

Но пальма первенства, конечно, у Алмазбека Атамбаева.

Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев высказывался не хуже Сооронбая Жээнбекова. Он позволял себе критические и резкие фразы в адрес чиновников и не только. На летней пресс-конференции 24 июля 2017 года он несколько раз говорил про «дерьмо».

Хотелось бы, чтобы все это дерьмо, которое всплыло, как всегда, ушло после выборов. Алмазбек Атамбаев, 24.07.2017.

Алмазбек Атамбаев говорил, что наказание для Максима Бакиева все же будет, несмотря на отзыв заявлений из судов. Бывший глава государства тогда признал, что жалеет о том, что наказать Курманбека Бакиева и его окружение так сложно.

Жаль, что нет кыргызского «Моссада», иначе бы нашли Жаныша Бакиева и наказали. Алмазбек Атамбаев

Вместо привычного слова «соотечественники» Алмазбек Атамбаев начинал свои обращения к народу по-другому — «мои золотые».

Алтындарым. Алмазбек Атамбаев

Популяризировал бывший президент и одну из фраз эпоса «Манас». Выражение стали использовать при конфликтах, когда пытаются решить вопрос мирным путем.

Болунбо, элим, болунбо! (Не делись, мой народ, не делись!). Алмазбек Атамбаев

У президента переходного периода Розы Отунбаевой крылатых фраз, которые вошли в народ, практически нет. Это понятно. Период был сложный и надо было сохранить страну. 13 июня 2013 года в интервью изданию «Форбс Казахстан» она заявила, что не имеет политических кумиров.

Я слишком трезвая, чтобы иметь кумиров. Роза Отунбаева, 13.06.2013.

У бывшего главы страны Курманбека Бакиева тоже есть высказывания, которые помнят по сей день. В 2009 году он порекомендовал кыргызстанцам переходить на альтернативные источники энергии. Потому что наблюдался дефицит киловаттов и наступила холодная зима.

Собирайте кизяк, кыргызстанцы, спасайтесь сами. Курманбек Бакиев, 2009 год.

Беглый президент запомнился также и ответом на вопрос о бизнесе его младшего сына.

Я не виноват в том, что мой сын Максим стал талантливым бизнесменом. Он еще в школе торговал импортными сигаретами и зарабатывал. Курманбек Бакиев

Эта цитата моментально стала одной из популярных. Его многие используют до сих пор, когда речь заходит о назначении на высокие посты родственников политиков.

В свое время первый президент Аскар Акаев высказывался о демократии в стране. Подчеркивал, что Кыргызстан является «островком демократии». Но запомнился он не только этой фразой.