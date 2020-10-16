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Власть

Критика и похвала. Как депутаты оценили президентство Сооронбая Жээнбекова

На внеочередном заседании Жогорку Кенеша в государственной резиденции «Ала-Арча» несколько депутатов выступили в поддержку Сооронбая Жээнбекова, отметив его заслуги перед страной.

Депутат Аида Касымалиева отметила, что Сооронбай Жээнбеков с самого начала ставил интересы народа превыше всего.

«Возможно, сейчас ваши враги радуются. Вы говорили, что вы будете работать не ради интереса одного человека, а всего народа. Вы сдержали свое слово», — заявила она, обращаясь к нему.

Депутат Торобай Зулпукаров сравнил Сооронбая Жээнбекова с государственными деятелями Исхаком Раззаковым и Султаном Ибраимовым.

«13-14 октября Жогорку Кенеш собрался благодаря Сооронбаю Жээнбекову. С усилием мы смогли легитимизировать премьер-министра», — сказал он.

С коллегами не согласился депутат Кожобек Рыспаев. По его словам, Сооронбай Жээнбеков не выполнил свою клятву.

«Он хороший человек, но не смог выполнить клятву. Не смог вести борьбу против коррупции, из-за этого народ вышел на улицу», — заявил парламентарий.
Ссылка: https://24.kg/vlast/169563/
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