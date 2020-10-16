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Власть

Торобай Зулпукаров предлагает запретить депутатам избираться более двух раз

В парламенте предлагают снизить избирательный порог до 3 процентов. Об этом на внеочередном заседании Жогорку Кенеша в государственной резиденции «Ала-Арча» сообщил депутат Торобай Зулпукаров.

Он поддержал инициативу внесения изменений в избирательное законодательство.

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«Избирательный порог надо снизить до 3 процентов. Еще один вопрос — люстрация. Чтобы открыть путь в политику молодым, нам надо запретить депутатам избираться более двух раз», — предложил Торобай Зулпукаров.

Напомним, первым об ограничении депутатских сроков заговорил известный эксперт Тамерлан Ибраимов.

«Для парламента ограничений нет. Можно занимать депутатское кресло, сколько угодно сроков, что многие и делают. У нас немало «вечных» народных избранников, которые переходят из одного созыва в другой. Парламент для многих из них давно превратился в синекуру с массой приятных возможностей и минимумом ответственности. Поэтому можно и нужно поставить заслон и здесь — ограничить количество сроков, на которые можно избираться депутатом. Двух или максимум трех депутатских сроков вполне достаточно, чтобы политик реализовал свои планы и показал, на что он способен или не способен», — сказал Тамерлан Ибраимов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/169559/
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