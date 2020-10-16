Сооронбай Жээнбеков сегодня выступит перед парламентом и кабмином

В государственной резиденции «Ала-Арча» сегодня ждут выступления Сооронбая Жээнбекова.

Здесь состоится заседание Жогорку Кенеша, на котором будут присутствовать кабинет министров, судебный корпус, силовые структуры и администрация президента.

Для принятия отставки президента парламент должен собрать кворум.

«После официального выступления президента о сложении полномочий парламент должен принять постановление. Голосования не будет, лишь принятие к сведению», — пояснил 24.kg депутат Жогорку Кенеша Омурбек Текебаев.