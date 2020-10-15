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Власть

Министр иностранных дел Кыргызстана принял послов Узбекистана и Таджикистана

Министр иностранных дел Кыргызстана Руслан Казакбаев принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Узбекистан в КР Хуршида Мирзахидова. Об этом сообщает МИД. 

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по актуальным направлениям и перспективам двустороннего сотрудничества, а также обсудили дальнейшие шаги по укреплению взаимодействия в рамках региональных и международных организаций.

Руслан Казакбаев отметил важность полноценной реализации ранее достигнутых договоренностей. Особое внимание было уделено переговорному процессу по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы и торгово-экономическому сотрудничеству.

Сообщается, что сегодня Руслан Казакбаев принял также  Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Таджикистан в Кыргызской Республике Назирмада Ализода.

Особый акцент был сделан на активизации двустороннего торгово-экономического сотрудничества, а также принятии мер, необходимых для поддержания добрососедства и стабильности на приграничных территориях Кыргызстана и Таджикистана.

Стороны пришли к единому мнению о том, что необходимо продолжить конструктивные переговоры рабочих групп правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы в целях дальнейшего описания оставшихся участков госграницы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/169498/
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