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Власть

Руслан Казакбаев и Сергей Лавров обсудили текущую ситуацию в Кыргызстане

Министры иностранных дел Кыргызстана и России обсудили по телефону текущую политическую ситуацию в республике. Об этом сегодня сообщает МИД РФ.

Глава МИД России Сергей Лавров поздравил Руслана Казакбаева с назначением на пост министра иностранных дел Кыргызстана.

«Сергей Лавров также высказал обеспокоенность развитием внутриполитической ситуации в Кыргызской Республике и подчеркнул готовность российской стороны к продолжению содействия легитимным органам власти страны в интересах ее скорейшей стабилизации и возвращения в конституционное русло», — говорится в сообщении.

Отмечается, что министры выразили обоюдную заинтересованность в продолжении плодотворного сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран.
Ссылка: https://24.kg/vlast/169483/
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