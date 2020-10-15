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Власть

Руслан Казакбаев принял посла Казахстана в Кыргызстане Кайрата Нурпеисова

Фото пресс-службы МИДа. Руслан Казакбаев приняли посла Казахстана в Кыргызстане Кайрата Нурпеисова

Министр иностранных дел Кыргызстана Руслан Казакбаев принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в КР Кайрата Нурпеисова. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

По ее данным, Кайрат Нурпеисов поздравил Руслана Казакбаева с назначением на пост и пожелал успехов в дальнейшей плодотворной работе. В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы кыргызско-казахстанского сотрудничества и наметили перспективы дальнейшего взаимодействия.

Руслан Казакбаев проинформировал о постепенной стабилизации ситуации в стране, а также возвращении политических процессов в конституционное поле. Особо отметил, что правительством будут предприняты необходимые меры по обеспечению безопасности иностранных инвестиций, в том числе казахстанских, в соответствии с национальным законодательством.

«В завершении встречи стороны выразили уверенность в том, что кыргызско-казахстанские союзнические отношения и стратегическое партнерство и далее будут крепнуть и развиваться в интересах народов двух братских стран», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/169479/
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