Премьер заверил, что не будет назначать по знакомству и тут же нарушил обещание

Лидер партии «Мекенчил» Камчыбек Ташиев займет государственную должность. Об этом на пресс-конференции сообщил премьер-министр Садыр Жапаров.

Он отметил, что с Камчыбеком Ташиевым дружит 15 лет.

«Я предложу ему должность. Но пока не знаю, какую», — сказал Садыр Жапаров.

Несколько минут назад глава правительства на этой же пресс-конференции заверил журналистов, что впредь на государственную службу не будут назначать по родству и знакомству.

Камчыбек Ташиев везде сопровождает Садыра Жапарова. На вопрос журналистов, какую должность он занимает, ответил, что никем пока не является.