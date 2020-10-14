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Власть

Премьер заверил, что не будет назначать по знакомству и тут же нарушил обещание

Лидер партии «Мекенчил» Камчыбек Ташиев займет государственную должность. Об этом на пресс-конференции сообщил премьер-министр Садыр Жапаров.

Он отметил, что с Камчыбеком Ташиевым дружит 15 лет.

«Я предложу ему должность. Но пока не знаю, какую», — сказал Садыр Жапаров.

Несколько минут назад глава правительства на этой же пресс-конференции заверил журналистов, что впредь на государственную службу не будут назначать по родству и знакомству.

Камчыбек Ташиев везде сопровождает Садыра Жапарова. На вопрос журналистов, какую должность он занимает, ответил, что никем пока не является.
Ссылка: https://24.kg/vlast/169310/
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