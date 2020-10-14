Садыр Жапаров: Давайте забудем о том, кто чей кадр

Премьер-министр Садыр Жапаров не знает местонахождения экс-замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова. Об этом он заявил на пресс-конференции.

Глава кабмина отметил, что Райымбек Матраимов, по некоторым сведениям, выехал за границу в первый день беспорядков.

Садыр Жапаров также прокомментировал назначение министра внутренних дел Улана Ниязбекова и его связи с Райымбеком Матраимовым.

«Улан Ниязбеков работает в системе МВД более 15 лет. Он молодой, поэтому я его выбрал. Как я и сказал коллективу, это назначение временное. Если он проявит себя, останется. Давайте забудем о том, кто чей кадр — Матраимова, Атамбаева или Акаева. Если он хороший специалист, значит, его надо назначать», — добавил он.