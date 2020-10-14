Машина не имеет отношения к криминалу. Садыр Жапаров о своем «Гелендвагене»

Машина, на которой Садыр Жапаров сегодня приехал на заседание парламента в госрезиденцию «Ала-Арча», не имеет отношения к криминалу. Об этом сегодня заявил на пресс-конференции премьер-министр.

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На вопрос журналиста 24.kg, почему глава кабмина приехал на авто с подложным госномером, Садыр Жапаров ответил: машина официально зарегистрирована на Госкомитет национальной безопасности.

«Она не имеет отношения к криминалу. У нее есть свой техпаспорт, она официально зарегистрирована на ГКНБ. Номер этого автомобиля нельзя указывать в Carcheck, поскольку он оперативный», — сказал он.