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Власть

Машина не имеет отношения к криминалу. Садыр Жапаров о своем «Гелендвагене»

Машина, на которой Садыр Жапаров сегодня приехал на заседание парламента в госрезиденцию «Ала-Арча», не имеет отношения к криминалу. Об этом сегодня заявил на пресс-конференции премьер-министр.

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Почему премьер Садыр Жапаров ездит на «Гелендвагене» с подложным номером?

На вопрос журналиста 24.kg, почему глава кабмина приехал на авто с подложным госномером, Садыр Жапаров ответил: машина официально зарегистрирована на Госкомитет национальной безопасности.

«Она не имеет отношения к криминалу. У нее есть свой техпаспорт, она официально зарегистрирована на ГКНБ. Номер этого автомобиля нельзя указывать в Carcheck, поскольку он оперативный», — сказал он.

Отметим, что Садыр Жапаров прибыл на заседание на автомашине Mercedes-Benz G-класс («Гелендваген») с госномером 01 KG 389 AGP, который не зарегистрирован в сервисе Carcheck.
Ссылка: https://24.kg/vlast/169287/
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