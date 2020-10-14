Садыр Жапаров признал, что новое правительство формировал в спешке

Новое правительство составлено в спешке. Об этом на пресс-конференции признал премьер-министр Садыр Жапаров.

По его словам, при назначении делали акцент на молодые кадры.

«Председателем таможни мы назначили Эльнуру Мамбетжунушеву, так как ее поддерживал коллектив. Сказали, что она не связана со схемами Райымбека Матраимова», — пояснил Садыр Жапаров.

Напомним, что в 2018 году Эльнура Мамбетжунушева была задержана Финполом в рамках уголовного дела по факту выдачи поддельных документов об уплате таможенных пошлин. По этому делу также проходили экс-начальник железнодорожной таможни «Северная» Нурбек Айбашев и бывший глава таможни Адамкул Жунусов. Разбирательство по делу продолжается до сих пор. Но Эльнура Мамбетжунушева в списке обвиняемых не значится.

О недовольстве общества в связи с назначением вице-премьер-министром Аиды Исмаиловой Садыр Жапаров ответил, что некоторые назначения будут пересмотрены.

«Равшан Сабиров тоже, как и я, подвергся политическому гонению. Думаю, будет работать», — заявил он.