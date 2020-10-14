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Власть

Аиду Касымалиеву запугивали. Садыр Жапаров считает, что это третьи силы

Претендент на пост премьер-министра Садыр Жапаров не знает, кто запугивает политиков, выступающих против его утверждения на должности. Об этом он сообщил на внеочередном заседании парламента.

Депутат Аида Касымалиева отметила, что стронники Садыра Жапарова запугивали не только ее, но и сотрудников аппарата Жогорку Кенеша, требуя подписать постановление о назначении премьер-министра.

«Я не знаю, кто кого запугивает. Работают вторые и третьи силы, они пытаются связать меня с ОПГ», — сказал Садыр Жапаров.

Он посетовал, что из-за того, что легитимность его утверждения на посту главы кабмина подвергли сомнению, ему пришлось выступать перед депутатами уже третий раз.

Отметим, вместе с Садыром Жапаровым на заседание все время приезжает Камчыбек Ташиев. Он сопровождает претендента постоянно и везде.
Ссылка: https://24.kg/vlast/169228/
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