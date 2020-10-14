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Власть

Садыр Жапаров просит силовиков отпустить задержанных за беспорядки в Бишкеке

Претендент на пост премьер-министра Садыр Жапаров попросил правоохранительные органы отпустить молодых людей, задержанных после беспорядков в Бишкеке. Об этом он заявил на заседании парламента.

По его словам, он не давал команды на арест кого-либо.

«Ко мне обратились люди, они просили отпустить недавно задержанного Темирлана Султанбекова. Я сказал, что не арестовывал и не давал никому такой команды. Я считаю, что молодых людей надо отпустить под домашний арест, по возможности, и других, кто был задержан. Пусть суд решает, виновны они или нет», — сказал Садыр Жапаров.

Он пообещал депутатам, что не будет заниматься политическими преследованиями.

10 октября на внеочередном заседании Жогорку Кенеш утвердил кандидатуру Садыра Жапарова на пост главы правительства. Юристы подвергли сомнению законность решения части нардепов — был нарушен целый ряд процедур регламента парламента. Президент вернул постановление парламента о назначении Жапарова главой кабмина.

Ранее Феликс Кулов сообщил, что президент Сооронбай Жээнбеков, узнав о том, что силовики начали задерживать молодых людей, якобы участников массовых беспорядков, имевших место на центральной площади 9 октября, был сильно возмущен и утром 13 октября приказал немедленно прекратить преследования и освободить всех задержанных, в их числе есть и Темирлан Султанбеков.

Напомним, Темирлан Султанбеков был задержан после беспорядков в Бишкеке, прошедших 9 октября. Судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО-1 сроком на два месяца.
Ссылка: https://24.kg/vlast/169224/
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