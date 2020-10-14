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Власть

Садыр Жапаров: Преследование политических оппонентов недопустимо

Премьер-министр Садыр Жапаров считает, что уголовное преследование политических оппонентов, которые не угрожают общественной безопасности, недопустимо. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

Садыр Жапаров прокомментировал многочисленные обращения общественных и политических деятелей о необходимости освобождения из-под ареста молодого политика Темирлана Султанбекова.

«Следует подчеркнуть, что я, как премьер-министр, не имею морального права и полномочий оказывать влияние на суд, органы прокуратуры и следствия. Считаю, что в правовом государстве, к построению которого мы стремимся, содержание общественных и политических деятелей под следствием можно заменить домашним арестом», — заявил Садыр Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/169201/
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