Канат Исаев ушел от ответа, будет ли он участвовать в новых выборах в парламент

Канат Исаев не дал конкретного ответа на вопрос об участии в предстоящих, новых выборах в случае его избрания спикером парламента. В государственной резиденции «Ала-Арча» проходит внеочередное заседание Жогорку Кенеша. Депутаты обсуждают выдвижение кандидатуры лидера фракции «Кыргызстан» на пост торага.

Нардеп Дастан Бекешев спросил, намерен ли Канат Исаев, будучи спикером, снова принять участие в парламентских выборах.

«Такое решение я приму после объявления новых выборов. К этому времени срок работы спикера тоже завершится, и у него не будет возможностей использовать административный ресурс. И в фонде торага почти не осталось средств», — ответил Канат Исаев.

Он отметил, что нынешние парламентарии намерены создать новые политические блоки.

Бывший спикер ЖК Дастанбек Джумабеков вынужден был подать в отставку после того, как итоги выборов-2020 стали причиной для возмущения граждан.