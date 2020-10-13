19:23
USD 79.62
EUR 93.55
RUB 1.02
Власть

Депутаты, присутствующие на заседании Жогорку Кенеша. Список

В государственной резиденции проходит внеочередное заседание Жогорку Кенеша. 

Депутаты парламента начали собираться в 16.00. На данный момент зарегистрировалось 62 народных избранника:

1. Улан Примов.

2. Иса Омуркулов.

3. Айнура Осмонова.

4. Айгерим Бешимова.

5. Джаныбек Бакчиев.

6. Тазабек Икрамов.

7. Мээримбек Койчуманов.

8. Гульшат Асылбаева.

9. Келдибек Сагындыков.

10. Автандил Кулбараков.

11. Марат Аманкулов.

12. Евгения Строкова.

13. Нурбек Тотонов.

14. Тынчтыбек Конушбаев.

15. Алиярбек Абжалиев.

16. Сайдолимжан Джураев.

17. Бакирдин Субанбеков.

18. Торобай Зулпукаров.

19. Айнуру Алтыбаева.

20. Айнура Аскарова.

21. Нурбек Алимбеков.

22. Шаршенбек Абдыкеримов.

23. Бакыт Джетигенов.

24. Айбек Алтынбеков.

25. Надирбек Каримов.

26. Махабат Мавлянова.

27. Аида Касымалиева.

28. Пархад Тулендыбаев.

29. Канат Исаев.

30. Жанар Акаев.

31. Дастан Бекешев.

32. Бактыбек Райымкулов.

33. Садык Шер-Нияз.

34. Наталья Никитенко.

35. Дуйшон Торокулов.

36. Орозбек Алыбаев.

37. Аалы Карашев.

38. Надирбек Каримов.

39. Ильхом Маннанов.

40. Урмат Самаев.

41. Клара Самат.

42. Мирлан Бакиров.

43. Эльвира Сурабалдиева.

44. Бахадыр Сулейманов.

45. Абдувахап Нурбаев.

46. Марлен Маматалиев.

47. Калдарбек Баймуратов.

48. Экмат Байбакпаев.

49. Мирлан Жеенчороев.

50. Алтынбек Сулайманов.

51. Абдумажит Юсуров.

52. Нурбек Сыдыгалиев.

53. Зарылбек Рысалиев.

54. Каныбек Иманалиев.

55. Сталбек Молдалиев.

56. Бейшеналы Нурдинов.

57. Байгазы Кенжебаев.

58. Салайдин Айдаров.

59. Алмаз Жутанов.

60. Омурбек Бакиров.

61. Эмиль Токтошев.

62.  Дастанбек Джумабеков. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/169121/
просмотров: 252
Версия для печати
Материалы по теме
Беспорядки в Бишкеке. Депутаты парламента утвердили введение режима ЧП
Почему легитимность предыдущих заседаний вызывает сомнения, рассказала депутат
На пост спикера может быть выдвинута кандидатура депутата Каната Исаева
Депутаты пока не намерены вернуться к обсуждению премьерства Садыра Жапарова
Внеочередное заседание парламента. Жогорку Кенеш утвердит введение режима ЧП
Кто голосовал за Садыра Жапарова. Аппарат ЖК опубликовал список депутатов
Избрание Садыра Жапарова премьером незаконно. Доводы и аргументы юристов
Беспорядки в Бишкеке. Как выглядит «Белый дом» сегодня
Кыргызстан ожидает конституционная реформа
Садыр Жапаров: Некоторые депутаты убежали в Алматы. В ЖК возмутились
Популярные новости
Еще один депутат заявляет о&nbsp;нелегитимности утверждения Садыра Жапарова премьером Еще один депутат заявляет о нелегитимности утверждения Садыра Жапарова премьером
Если Сооронбай Жээнбеков сложит полномочия, его место может занять Садыр Жапаров Если Сооронбай Жээнбеков сложит полномочия, его место может занять Садыр Жапаров
Заявления Садыра Жапарова&nbsp;&mdash; это правовая анархия Заявления Садыра Жапарова — это правовая анархия
Садыр Жапаров провел первое совещание и&nbsp;раздал поручения. Выполнять некому Садыр Жапаров провел первое совещание и раздал поручения. Выполнять некому
Бизнес
&laquo;БАКАЙ БАНК&raquo; и&nbsp;кофейня &laquo;Бублик&raquo; передали волонтерам еду и&nbsp;напитки «БАКАЙ БАНК» и кофейня «Бублик» передали волонтерам еду и напитки
ОНС ФУГИ: Мы&nbsp;не&nbsp;допустим захвата ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; ОНС ФУГИ: Мы не допустим захвата ЗАО «Альфа Телеком»
MegaCom компенсирует бесплатной связью сбой сети, произошедший 5&nbsp;октября MegaCom компенсирует бесплатной связью сбой сети, произошедший 5 октября
MegaCom работает в&nbsp;штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины MegaCom работает в штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины
13 октября, вторник
19:19
Депутаты, присутствующие на заседании Жогорку Кенеша. Список Депутаты, присутствующие на заседании Жогорку Кенеша. С...
19:17
Беспорядки в Бишкеке. Депутаты парламента утвердили введение режима ЧП
19:11
Жогорку Кенеш внес в повестку вопрос избрания спикера и выдвинул Каната Исаева
19:00
Цифра дня. 108 тысяч 48 детей получили пособие «балага суйунчу»
18:59
Встреча Сооронбая Жээнбекова с Дмитрием Козаком. О чем не сказано в пресс-релизе