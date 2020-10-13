Депутаты, присутствующие на заседании Жогорку Кенеша. Список

В государственной резиденции проходит внеочередное заседание Жогорку Кенеша.
Депутаты парламента начали собираться в 16.00. На данный момент зарегистрировалось 62 народных избранника:
1. Улан Примов.
2. Иса Омуркулов.
3. Айнура Осмонова.
4. Айгерим Бешимова.
5. Джаныбек Бакчиев.
6. Тазабек Икрамов.
7. Мээримбек Койчуманов.
8. Гульшат Асылбаева.
9. Келдибек Сагындыков.
10. Автандил Кулбараков.
11. Марат Аманкулов.
12. Евгения Строкова.
13. Нурбек Тотонов.
14. Тынчтыбек Конушбаев.
15. Алиярбек Абжалиев.
16. Сайдолимжан Джураев.
17. Бакирдин Субанбеков.
18. Торобай Зулпукаров.
19. Айнуру Алтыбаева.
20. Айнура Аскарова.
21. Нурбек Алимбеков.
22. Шаршенбек Абдыкеримов.
23. Бакыт Джетигенов.
24. Айбек Алтынбеков.
25. Надирбек Каримов.
26. Махабат Мавлянова.
27. Аида Касымалиева.
28. Пархад Тулендыбаев.
29. Канат Исаев.
30. Жанар Акаев.
31. Дастан Бекешев.
32. Бактыбек Райымкулов.
33. Садык Шер-Нияз.
34. Наталья Никитенко.
35. Дуйшон Торокулов.
36. Орозбек Алыбаев.
37. Аалы Карашев.
38. Надирбек Каримов.
39. Ильхом Маннанов.
40. Урмат Самаев.
41. Клара Самат.
42. Мирлан Бакиров.
43. Эльвира Сурабалдиева.
44. Бахадыр Сулейманов.
45. Абдувахап Нурбаев.
46. Марлен Маматалиев.
47. Калдарбек Баймуратов.
48. Экмат Байбакпаев.
49. Мирлан Жеенчороев.
50. Алтынбек Сулайманов.
51. Абдумажит Юсуров.
52. Нурбек Сыдыгалиев.
53. Зарылбек Рысалиев.
54. Каныбек Иманалиев.
55. Сталбек Молдалиев.
56. Бейшеналы Нурдинов.
57. Байгазы Кенжебаев.
58. Салайдин Айдаров.
59. Алмаз Жутанов.
60. Омурбек Бакиров.
61. Эмиль Токтошев.
62. Дастанбек Джумабеков.