Депутаты пока не намерены вернуться к обсуждению премьерства Садыра Жапарова

В повестке сегодняшнего заседания Жогорку Кенеша нет вопроса об утверждении Садыра Жапарова на пост премьер-министра. Об этом журналистам сообщила вице-спикер Аида Касымалиева.

По ее словам, вопрос легитимности Садыра Жапарова как главы правительства остается открытым.

«Но это не тема сегодняшнего заседания. Парламент сейчас открыт для всех политических сил. Мы собрались лишь для восстановления законности. Даже если сегодня не будет кворума, то мы проведем собрание, выскажемся по политической ситуации», — отметила она.

По словам некоторых нардепов, депутаты возможно вернутся к теме Садыра Жапарова позже.

Сегодня стало известно, что Сооронбай Жээнбеков вернет постановления парламента в Жогорку Кенеш.

Постановление об утверждении Садыра Жапарова ранее поступило в аппарат президента.