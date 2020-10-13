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Власть

Сооронбай Жээнбеков принял министра иностранных дел Чингиза Айдарбекова

Фото пресс-службы президента. Сооронбай Жээнбеков принял Чингиза Айдарбекова

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков принял главу внешнеполитического ведомства страны Чингиза Айдарбекова. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

По его данным, Чингиз Айдарбеков информировал о позиции международных организаций и стран-партнеров по последним событиям в Кыргызстане, отметив, что во внешнем мире внимательно наблюдали за ситуацией и постоянно держали связь с ним, выражая глубокую обеспокоенность.

Он сообщил о проведенных встречах с постоянным координатором системы ООН в Кыргызстане Озонниа Ожиело, а также с главой представительства Европейского союза Эдуардом Ауэром.

Представители ООН и ЕС были проинформированы о том, что Кыргызстану в кратчайшие сроки необходимо вернуться в правовое поле через широкий политический диалог между национальными политическими силами с соблюдением требований Конституции.

«Кроме этого, отмечено, что на данный момент предпринимаются все усилия для разрешения сложившейся ситуации в правовом поле. Стороны также обсудили возможности технической поддержки проведения предстоящих повторных парламентских выборов в Кыргызстане. Представители международных организаций и иностранных государств выразили свою поддержку усилиям властей Кыргызстана по стабилизации общественно-политической ситуации в стране, а также готовность оказания необходимой помощи», — говорится в сообщении.

Чингиз Айдарбеков также проинформировал, что все загранучреждения Кыргызстана были ориентированы о необходимости проведения разъяснительных работ с официальными властями страны пребывания о текущей внутриполитической ситуации, а также о принимаемых мерах в целях урегулирования сложившейся ситуации в правовом поле.

Президент с благодарностью подчеркнул поддержку зарубежных партнеров. Глава государства отметил, что в непростой политической ситуации, сложившейся на сегодня, особое внимание должно быть уделено обеспечению достоверной информации для всего международного сообщества.
Ссылка: https://24.kg/vlast/169049/
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