Конфликт в Нагорном Карабахе. Еще одно заявление посольства Азербайджана

10 октября была достигнута договоренность министров иностранных дел Азербайджанской Республики, Республики Армения и Российской Федерации о прекращении огня для обмена военнопленными и телами погибших в ходе боестолкновений в Нагорном Карабахе.

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Однако, как говорится в заявлении посольства Азербайджана в Кыргызстане, несмотря на гуманитарную составляющую этого соглашения, вооруженные силы Армении подвергли артиллерийскому обстрелу Агдамский и Тертерский районы Азербайджана, а также предприняли попытку атаки в направлении Гадрута и Джебраила.

До распада СССР в 1991 году Азербайджан и Армения входили в состав Союза, однако Карабахский конфликт начался за три года до этого — в феврале 1988-го, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР.

В ходе военного противостояния между двумя республиками в 1992-1994 годах Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом. В 1992-м была создана Минская группа ОБСЕ по мирному урегулированию этого конфликта во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.