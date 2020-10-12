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Власть

В Таджикистане прошли выборы президента

В Таджикистане накануне прошли выборы президента. Об этом сообщает РИА Новости.

Явка избирателей составила 70 процентов. ЦИК приступила к подсчету голосов, результаты которого объявят сегодня. Ее председатель Бахтиер Худоерзода отметил, что выборы прошли свободно и демократично, в соответствии с законами страны, при высокой активности граждан. Жалоб и нарушений зарегистрировано не было.

В выборах президента участвовали: Эмомали Рахмон от Народно-демократической партии, Рустам Латифзода от Аграрной партии, Абдухалим Гаффорзода от Социалистической партии, Рустам Рахматзода от Партии экономических реформ и Миродж Абдуллоев от Коммунистической партии.
Ссылка: https://24.kg/vlast/168808/
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