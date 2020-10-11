15:13
USD 79.62
EUR 93.55
RUB 1.02
Власть

Садыр Жапаров представил личному составу нового главу МВД Улана Ниязбекова

Фото пресс-службы МВД. Садыр Жапаров представил личному составу МВД нового главу ведомства

Премьер-министр Садыр Жапаров представил личному составу МВД нового главу ведомства Улана Ниязбекова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что Улан Ниязбеков имеет опыт работы на разных руководящих должностях в системе милиции.

пресс-службы МВД
Фото пресс-службы МВД. Садыр Жапаров представил личному составу МВД нового главу ведомства

«Было отмечено, что выдвижение на руководящую должность молодых кадров является требованием времени. Премьер подчеркнул важность работы органов внутренних дел в сложное для страны время, ответственное отношение сотрудников к служебным обязанностям и поблагодарил всех за обеспечение общественного порядка в городе в сотрудничестве с гражданским обществом», — сказали в МВД.

Справка

Ниязбеков Улан Омоканович родился в 1975-м. Имеет высшее образование. Окончил юридический факультет Кыргызского национального университета по специальности юрист.

В 1993-1994 годах служил в рядах Вооруженных сил.

В правоохранительных органах начал работать с 1998-го в должности оперуполномоченного финансовой полиции Аламединского и Иссык-Атинского районов Чуйской области.

Состоял в должности начальника отдела финансовой полиции в Чуйской и Таласской областях.

С 2008 года начал службу в органах внутренних дел. Работал в отделах общественной безопасности УВД Баткенской области и УВД Бишкека.

В 2010-м назначен помощником министра, в 2011-м был начальником финансово-хозяйственного управления МВД. Позже и до настоящего времени являлся заместителем начальника 7-го управления.
Ссылка: https://24.kg/vlast/168788/
просмотров: 1627
Версия для печати
Материалы по теме
Режим ЧП в Бишкеке. Вызовов в скорую помощь ночью не поступало
Садыр Жапаров назвал приоритетные направления работы: ничего нового
Если Сооронбай Жээнбеков сложит полномочия, его место может занять Садыр Жапаров
Ночь в Бишкеке прошла без происшествий
Садыр Жапаров не намерен преследовать своих политических оппонентов
Садыр Жапаров: Райымбека Матраимова разыскивают правоохранители
Садыр Жапаров: В машину Алмазбека Атамбаева стреляли его же охранники
Агрессия сторонников Садыра Жапарова на СМИ: ответ премьер-министра
Эркин Асрандиев и Кашкар Джунушалиев отказались работать с Садыром Жапаровым
Дастанбек Джумабеков просит вернуть в тюрьмы тех, кого отпустили
Популярные новости
Эльвира Сурабалдиева назвала депутатов, кто отказался подписывать импичмент Эльвира Сурабалдиева назвала депутатов, кто отказался подписывать импичмент
Новый спикер озвучил президенту предложения по&nbsp;выходу из&nbsp;ситуации Новый спикер озвучил президенту предложения по выходу из ситуации
Есть контакт. Сооронбай Жээнбеков провел переговоры с&nbsp;новым спикером парламента Есть контакт. Сооронбай Жээнбеков провел переговоры с новым спикером парламента
Безвластие в&nbsp;Кыргызстане. Политики бросили страну и&nbsp;бьются за&nbsp;должности Безвластие в Кыргызстане. Политики бросили страну и бьются за должности
Бизнес
&laquo;БАКАЙ БАНК&raquo; и&nbsp;кофейня &laquo;Бублик&raquo; передали волонтерам еду и&nbsp;напитки «БАКАЙ БАНК» и кофейня «Бублик» передали волонтерам еду и напитки
ОНС ФУГИ: Мы&nbsp;не&nbsp;допустим захвата ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; ОНС ФУГИ: Мы не допустим захвата ЗАО «Альфа Телеком»
MegaCom компенсирует бесплатной связью сбой сети, произошедший 5&nbsp;октября MegaCom компенсирует бесплатной связью сбой сети, произошедший 5 октября
MegaCom работает в&nbsp;штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины MegaCom работает в штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины
11 октября, воскресенье
15:01
Беспорядки в Бишкеке. Как выглядит «Белый дом» сегодня Беспорядки в Бишкеке. Как выглядит «Белый дом» сегодня
14:35
Садыр Жапаров представил личному составу нового главу МВД Улана Ниязбекова
14:23
Кворума не было, депутатам угрожали. Аида Касымалиева намерена подать в суд
13:59
Беспорядки в Бишкеке. Равшан Джеенбеков задержан
13:04
COVID-19 бьет рекорды. За неделю число случаев заражения выросло на 2 миллиона