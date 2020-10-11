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Власть

Садыр Жапаров назвал приоритетные направления работы: ничего нового

Избранный накануне премьер-министром Садыр Жапаров определил десять приоритетных направлений из своей программы.

Он собирается сосредоточиться на стабилизации обстановки в стране, защите инвесторов, малого и среднего бизнеса и разработке плана мероприятий по облегчению ведения бизнеса, своевременной выплате социальных пособий, пенсий, зарплат.

Кроме того, новый чиновник будет работать над обеспечением продовольственной безопасности страны, привлечением к ответственности всех чиновников, замеченных в коррупционных действиях, проведением отопительного зимнего сезона и сокращением дефицита электроэнергии.

Садыр Жапаров также хочет провести переговоры по пролонгации и реструктуризации внешнего долга, вести политику последовательности, конструктивности и прозрачности в кадровом вопросе: «Сильные кадры — сильная страна». Собирается он также пересмотреть соглашения по разработке месторождений Джеруй, Кумтор и других для пополнения бюджета, а также заняться делимитацией и демаркацией границ.

Отметим, перечисленные направления озвучивают все главы кабмина, когда приходят на эту должность. Обошлось без сенсаций.
Ссылка: https://24.kg/vlast/168768/
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