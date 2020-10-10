Внеочередное заседание Жогорку Кенеша: кворум есть

Жогорку Кенеш собрал кворум. Об этом сообщил спикер Мыктыбек Абдылдаев.

По его словам, в зале присутствует 51 нардеп.

«Один депутат сейчас заявил, что подъезжает. Кроме этого, есть доверенности 10 парламентариев, которые тоже законны. Для кворума нужен 61 депутат. Можем начать заседание», — сказал Мыктыбек Абдылдаев.

Внеочередное заседание парламента проходит в государственной резиденции «Ала-Арча». На повестке присяга нового депутата, утверждение указа президента о введении режима ЧП, а также программы, состава и структуры правительства.