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Власть

Внеочередное заседание Жогорку Кенеша: кворум есть

Жогорку Кенеш собрал кворум. Об этом сообщил спикер Мыктыбек Абдылдаев.

По его словам, в зале присутствует 51 нардеп.

«Один депутат сейчас заявил, что подъезжает. Кроме этого, есть доверенности 10 парламентариев, которые тоже законны. Для кворума нужен 61 депутат. Можем начать заседание», — сказал Мыктыбек Абдылдаев.

Внеочередное заседание парламента проходит в государственной резиденции «Ала-Арча». На повестке  присяга нового депутата, утверждение указа президента о введении режима ЧП, а также программы, состава и структуры правительства.
Ссылка: https://24.kg/vlast/168710/
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