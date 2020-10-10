19:17
USD 79.62
EUR 93.55
RUB 1.02
Власть

Спикер ЖК разъяснил, почему депутаты не могут собраться на заседание

В госрезиденции «Ала-Арча» собираются депутаты Жогорку Кенеша для проведения внеочередного заседания. Оно было запланировано на 16.00, но до сих пор не началось.

По словам выдвинутого частью нардепов спикера Мыктыбека Абдылдаева, сейчас парламент пытается собрать кворум.

«Мы не собирались столько месяцев. Накануне я переговорил с лидерами фракций, все обещали сегодня присутствовать на заседании. После того как соберем кворум, утвердим повестку заседания», — сказал он.

Отвечая на вопрос, что будет, если кворум не соберется, Мыктыбек Абдылдаев заверил: «Будем ждать до победного конца».

По его словам, повестка заседания тоже будет известна после его утверждения.

Отметим, ранее вице-спикер Аида Касымалиева сообщила, что в предварительной повестке парламента три вопроса: присяга нового депутата, утверждение режима ЧП, а также программы, состава и структуры правительства.

В данный момент в зале присутствует 51 депутат. По данным орготдела, есть несколько доверенностей от других парламентариев. Но они отказываются сообщить их количество.

В настоящий момент Мыктыбек Абдылдаев проводит совещение с лидерами фракций.
Ссылка: https://24.kg/vlast/168707/
просмотров: 2390
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров готов взять всю ответственность за дальнейшую ситуацию
Мыктыбек Абдылдаев ушел в отставку. Его заменил Мирлан Бакиров
Внеочередное заседание Жогорку Кенеша: кворум есть
Никто в «Достуке» на нас не давил. Депутаты об утверждении Садыра Жапарова
Внеочередное заседание Жогорку Кенеша будет транслироваться в прямом эфире
Заседание ЖК переносится. Когда и где оно пройдет, нардепы точно не знают
Заседание Жогорку Кенеша пройдет в госрезиденции
Клара Сооронкулова: Заседание Жогорку Кенеша должно быть открытым
Депутаты Жогорку Кенеша сегодня планируют провести заседание
Группа молодчиков пытается прорваться на внеочередное заседание парламента
Популярные новости
Сооронбай Жээнбеков отреагировал на&nbsp;события ночи в&nbsp;Бишкеке. Комментарий Сооронбай Жээнбеков отреагировал на события ночи в Бишкеке. Комментарий
Эльвира Сурабалдиева назвала депутатов, кто отказался подписывать импичмент Эльвира Сурабалдиева назвала депутатов, кто отказался подписывать импичмент
Новый спикер озвучил президенту предложения по&nbsp;выходу из&nbsp;ситуации Новый спикер озвучил президенту предложения по выходу из ситуации
Есть контакт. Сооронбай Жээнбеков провел переговоры с&nbsp;новым спикером парламента Есть контакт. Сооронбай Жээнбеков провел переговоры с новым спикером парламента
Бизнес
&laquo;БАКАЙ БАНК&raquo; и&nbsp;кофейня &laquo;Бублик&raquo; передали волонтерам еду и&nbsp;напитки «БАКАЙ БАНК» и кофейня «Бублик» передали волонтерам еду и напитки
ОНС ФУГИ: Мы&nbsp;не&nbsp;допустим захвата ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; ОНС ФУГИ: Мы не допустим захвата ЗАО «Альфа Телеком»
MegaCom компенсирует бесплатной связью сбой сети, произошедший 5&nbsp;октября MegaCom компенсирует бесплатной связью сбой сети, произошедший 5 октября
MegaCom работает в&nbsp;штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины MegaCom работает в штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины
10 октября, суббота
19:17
Парламент сегодня не будет рассматривать указ президента о введении ЧП в Бишкеке Парламент сегодня не будет рассматривать указ президент...
19:14
Экс-заместитель главы МВД Курсан Асанов задержан
19:12
Сыновья Атамбаева доставлены в МВД: проходят свидетелями по уголовному делу
18:58
Садыр Жапаров отказался от намерения национализировать «Кумтор»
18:47
Садыр Жапаров обещает привести к власти молодежь