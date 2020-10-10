Спикер ЖК разъяснил, почему депутаты не могут собраться на заседание

В госрезиденции «Ала-Арча» собираются депутаты Жогорку Кенеша для проведения внеочередного заседания. Оно было запланировано на 16.00, но до сих пор не началось.



По словам выдвинутого частью нардепов спикера Мыктыбека Абдылдаева, сейчас парламент пытается собрать кворум.

«Мы не собирались столько месяцев. Накануне я переговорил с лидерами фракций, все обещали сегодня присутствовать на заседании. После того как соберем кворум, утвердим повестку заседания», — сказал он.

Отвечая на вопрос, что будет, если кворум не соберется, Мыктыбек Абдылдаев заверил: «Будем ждать до победного конца».

По его словам, повестка заседания тоже будет известна после его утверждения.

Отметим, ранее вице-спикер Аида Касымалиева сообщила, что в предварительной повестке парламента три вопроса: присяга нового депутата, утверждение режима ЧП, а также программы, состава и структуры правительства.

В данный момент в зале присутствует 51 депутат. По данным орготдела, есть несколько доверенностей от других парламентариев. Но они отказываются сообщить их количество.

В настоящий момент Мыктыбек Абдылдаев проводит совещение с лидерами фракций.