Никто в «Достуке» на нас не давил. Депутаты об утверждении Садыра Жапарова

6 октября в гостинице «Достук» парламент утвердил премьер-министром кандидатуру Садыра Жапарова. Об этом журналистам сообщил депутат Бактыбек Турускулов.

Он опроверг информацию о давлении на депутатов во время внеочередного заседания в «Достуке».

«Никто не давил, решение было принято в связи с ситуацией. Мы, конечно, нарушили процедуру избрания премьер-министра. Например, его кандидатура должна была пройти через комитеты, но это было экстренное заседание в сложной ситуации ради стабилизации. Почему-то вы признаете одно решение этого заседания, а второе — нет. Например, считаете, что избрание Мыктыбека Абдылдаев было законным», — заявил Бактыбек Турускулов.

Депутат Акылбек Жапаров не присутствовал на заседании в «Достуке», но считает, что тогда кворум состоялся.

«Я не смог прийти, но, насколько мне известно, кворум был, и решение того заседания легитимно», — отметил он.