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Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

Послы Кыргызстана за рубежом обратились к лидерам политических партий

Чрезвычайные и Полномочные Послы Кыргызстана за рубежом обратились к лидерам партий.

Главы дипмиссий отмечают, что сегодня на повестке дня стоит вопрос будущего страны.

«Все мировое сообщество следит за развитием событий в нашем государстве. Поэтому предлагаем прекратить межпартийное разбирательство и перейти к конкретным шагам по стабилизации ситуации в стране. Считаем также необходимым обеспечить полнокровную деятельность нашего внешнеполитического ведомства, его руководства и дипломатического корпуса», — говорится в послании.

МИД республики является органом, осуществляющим связь с остальным миром, и распространителем официальной информации для международного сообщества.

Чрезвычайные и Полномочные Послы Кыргызстана за рубежом

Напомним, сегодня на центральной площади столицы произошла стычка между сторонниками Омурбека Бабанова, Алмазбека Атамбаева и сторонниками Садыра Жапарова. В результате пять человек пострадали.

Отметим, согласно указу президента Сооронбая Жээнбекова с 10 октября в столице вводится режим чрезвычайного положения.
Ссылка: https://24.kg/vlast/168600/
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