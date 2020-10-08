21:17
USD 79.62
EUR 93.55
RUB 1.02
Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Республиканский штаб обеспокоен ростом случаев коронавируса

Состоялось очередное заседание республиканского оперативного штаба. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

По его данным, представители Министерства здравоохранения подчеркнули, что наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в ряде областей страны, фиксируются случаи летальных исходов. На заседании обсужден ход строительства медицинских учреждений в регионах страны и городах Бишкеке и Оше, а также вопросы оснащения данных объектов здравоохранения.

Кроме того, рассмотрены вопросы по закупке медицинского оборудования, по обеспечению запаса лекарственных средств, средств индивидуальной защиты.

Профильным государственным органам поручено ускорить работу по реализации комплекса необходимых мер. Даны поручения по контролю эпидемиологической ситуации на местах, недопущению летальных случаев, общей подготовке медицинских учреждений.
Ссылка: https://24.kg/vlast/168392/
просмотров: 459
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке обостряется эпидемиологическая ситуация
В Кыргызстане еще 10 медиков заразились коронавирусом
В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели 159 человек
Четыре человека скончались в Кыргызстане от коронавируса за последние сутки
В КР выявили 245 случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 48 342
В Бишкеке вдвое выросло количество случаев COVID-19 за сутки
В Кыргызстане еще 18 медиков заразились коронавирусом
Три человека скончались в Кыргызстане от коронавируса за последние сутки
В КР выявили 298 случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 48 097
В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели 154 человека
Популярные новости
Сооронбай Жээнбеков отреагировал на&nbsp;события ночи в&nbsp;Бишкеке. Комментарий Сооронбай Жээнбеков отреагировал на события ночи в Бишкеке. Комментарий
Выборы-2020. В&nbsp;&laquo;Бутун Кыргызстане&raquo; прокомментировали итоги голосования Выборы-2020. В «Бутун Кыргызстане» прокомментировали итоги голосования
Эльвира Сурабалдиева назвала депутатов, кто отказался подписывать импичмент Эльвира Сурабалдиева назвала депутатов, кто отказался подписывать импичмент
В&nbsp;Кыргызстане выбирают депутатов Жогорку Кенеша. Что происходит сейчас В Кыргызстане выбирают депутатов Жогорку Кенеша. Что происходит сейчас
Бизнес
&laquo;БАКАЙ БАНК&raquo; и&nbsp;кофейня &laquo;Бублик&raquo; передали волонтерам еду и&nbsp;напитки «БАКАЙ БАНК» и кофейня «Бублик» передали волонтерам еду и напитки
ОНС ФУГИ: Мы&nbsp;не&nbsp;допустим захвата ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; ОНС ФУГИ: Мы не допустим захвата ЗАО «Альфа Телеком»
MegaCom компенсирует бесплатной связью сбой сети, произошедший 5&nbsp;октября MegaCom компенсирует бесплатной связью сбой сети, произошедший 5 октября
MegaCom работает в&nbsp;штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины MegaCom работает в штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины
8 октября, четверг
21:15
В селе Алексеевка местный житель захватил кооператив «Жайыл» В селе Алексеевка местный житель захватил кооператив «Ж...
21:11
Глава КНБ Казахстана обсудил с Омурбеком Суваналиевым вопросы нацбезопасности
21:10
События 8 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас
21:05
Мыктыбек Абдылдаев объяснил, почему шестой созыв не распустят
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 9 октября: дожди