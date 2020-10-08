Республиканский штаб обеспокоен ростом случаев коронавируса

Состоялось очередное заседание республиканского оперативного штаба. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

По его данным, представители Министерства здравоохранения подчеркнули, что наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в ряде областей страны, фиксируются случаи летальных исходов. На заседании обсужден ход строительства медицинских учреждений в регионах страны и городах Бишкеке и Оше, а также вопросы оснащения данных объектов здравоохранения.

Кроме того, рассмотрены вопросы по закупке медицинского оборудования, по обеспечению запаса лекарственных средств, средств индивидуальной защиты.

Профильным государственным органам поручено ускорить работу по реализации комплекса необходимых мер. Даны поручения по контролю эпидемиологической ситуации на местах, недопущению летальных случаев, общей подготовке медицинских учреждений.