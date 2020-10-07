Сооронбай Жээнбеков поздравил Владимира Путина с днем рождения

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

«В Кыргызстане высоко ценят Ваш большой вклад и неизменное внимание к последовательному расширению и развитию кыргызско-российских многогранных связей. Кыргызстан всегда был и остается надежным и устойчивым союзником и партнером России на основе многовековых уз дружбы, взаимопонимания и поддержки между нашими народами», — говорится в поздравительной телеграмме.

Сооронбай Жээнбеков пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов на ответственном государственном посту во благо России, а всему многонациональному народу России — мира и процветания.