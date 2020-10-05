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Власть

Сооронбай Жээнбеков поблагодарил учителей Кыргызстана за добросовестный труд

Сооронбай Жээнбеков поздравил кыргызстанцев с Днем работников образования. Об этом сообщает пресс-служба президента КР.

«Наше общество всегда высоко ценит труд учителей и относится к вам с уважением. Учитель не только открывает мир ученикам через знания, но и указывает путь и провожает в большую дорогу жизни», — говорится в поздравлении.

Сегодня роль профессии педагога и авторитет учителя в обществе растут.

Президент уверен, что учительский корпус Кыргызстана достойно преодолевает все трудности и испытания текущего периода.

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«В условиях пандемии коронавируса вы в короткие сроки смогли внести необходимые изменения в образовательный процесс, чтобы учащиеся не прерывали свое обучение», — отметил президент.

«Государство высоко ценит ваш добросовестный труд, мы искренне благодарим каждого из вас. Социальная поддержка работников образования останется приоритетным направлением в государственной политике», — заверил Сооронбай Жээнбеков.

Президент пожелал учителям крепкого здоровья, счастья и успехов в благородном деле воспитания подрастающего поколения.
Ссылка: https://24.kg/vlast/167540/
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