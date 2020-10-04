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Власть

Полезное с приятным. После голосования президент посмотрел, как строят школу

Президент Сооронбай Жээнбеков после голосования осмотрел ход строительства дополнительного учебного корпуса Национальной школы-лицея инновационных технологий № 5 имени Молдокулова в Бишкеке. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

По ее данным, директор Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Урматбек Кокочаров заявил, что строительство нового двухэтажного здания на 375 ученических мест предполагается завершить в июне 2021 года.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что при строительстве и оборудовании нового учебного корпуса должны учитываться условия для внедрения современных цифровых технологий в учебный процесс.

Отметим, что корпус строится за счет кредита, выделенного Саудовским фондом развития.

Ссылка: https://24.kg/vlast/167395/
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