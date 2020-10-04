Кубатбек Боронов: Считаю, что выборы пройдут в спокойной обстановке

Премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов проголосовал на парламентских выборах на избирательном участке № 1105, расположенном в школе-гимназии № 62 города Бишкека. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

«В республике открыли 2 тысячи 430 избирательных участков. С учетом пандемии коронавирусной инфекции все они готовы к проведению выборов. Правительство создаст все условия для проведения открытых, честных, прозрачных и конкурентных выборов», — заявил Кубатбек Боронов.

Премьер-министр выразил уверенность, что граждане проявят высокую активность, придут на избирательные участки и сделают выбор.

«Мы сегодня выбираем партии, которые ближайшие пять лет будут определять политическую повестку дня республики. Правительство вместе с партиями, за которых проголосуют избиратели, будет работать над развитием экономики и улучшением благосостояния граждан», — отметил глава кабмина.