COVID-19. В южных регионах будет проведен анализ эпидемиологической ситуации

В связи с увеличением числа заболевших коронавирусной инфекцией кыргызстанцев в Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях будет проведен глубокий анализ эпидемиологической ситуации в данных регионах. Об этом сообщает республиканский штаб.

По его данным, усилен контроль соблюдения санитарно-эпидемиологических мер в отдельных районах страны.

В общественных местах, транспорте, точках общественного питания, рынках и торговых центрах проводятся рейды на предмет соблюдения санитарных норм, масочного режима. Однако в кафе и ресторанах скрытно продолжают проводить торжества. Республиканский оперативный штаб напоминает, что в отношении ресторанов, нарушающих утвержденные нормы, принимаются соответствующие меры.

По состоянию на 3 октября в Бишкеке зарегистрировано 22 заражения коронавирусом, Оше — 8, Чуйской области — 2, Ошской — 33, Нарынской — 2, Иссык-Кульской — 6, Джалал-Абадской — 17, Баткенской — 38.

Чиновники также обсудили синдром Кавасаки. По информации Министерства здравоохранения, первый случай синдрома Кавасаки был зарегистрирован в 1967 году в Японии.

В Кыргызстане не зафиксированы случаи возникновения синдрома Кавасаки среди детей.

Однако создана специальная рабочая группа, педиатрам и семейным врачам даны консультации, подготовлен протокол лечения. Детские больницы работают в штатном режиме. По республике для детей предусмотрены 2 тысячи 356 мест в медицинских учреждениях.

Министерству здравоохранения и главам областей поручено усилить работу по подготовке стационаров.

«Необходимо усилить работу по организации дневных стационаров. Стационары должны быть готовы к различным ситуациям. Необходимо обратить внимание на отопление данных учреждений», — сказал первый вице-премьер-министр Алмазбек Баатырбеков.

На заседании штаба также рассмотрен ход вакцинации населения от гриппа и острых респираторных инфекционных заболеваний.