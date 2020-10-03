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Власть

Сооронбай Жээнбеков рассказал об итогах поездки в Венгрию

Встречи и переговоры с премьер-министром Виктором Орбаном, президентом и спикером Национального собрания Венгрии были плодотворными. Об этом в своем интервью «Биринчи радио» сообщил глава государства Сооронбай Жээнбеков.

Президент напомнил, что в Венгрии действует парламентская система управления. Главой государства является премьер-министр.

«Было достигнуто взаимопонимание по многим вопросам. Во-первых, в сфере образования количество бюджетных мест для наших студентов было увеличено с 75 до 150 мест. Во-вторых, решено было создать кыргызско-венгерский инвестиционный фонд с уставным капиталом в $50 миллионов, что составляет около 4 миллиардов сомов. Мы договорились использовать эти деньги на создание совместных предприятий, через которые можно будет инвестировать в экономику, перерабатывающую промышленность, строительство предприятий, а главное — в экспорт нашей продукции», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Президент добавил, что для укрепления исторической связи решено открыть прямой авиарейс Будапешт — Бишкек. Также был обсужден вопрос об открытии филиала банка Венгрии.

«Венгерская сторона выразила заинтересованность по сотрудничеству с нашим МЧС по рекультивации урановых отходов. Самое главное — мы с премьер-министром Орбаном подписали Декларацию о стратегическом партнерстве», — отметил Сооронбай Жээнбеков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/167327/
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